الأمراض القلبية الوعائية أبرز أسباب الوفاة عالميًا

أكدت الأمم المتحدة أن الأمراض غير السارية، وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، تمثل عبئًا ثقيلًا على المجتمعات، حيث تتسبب مجتمعةً في نحو 70% من الوفيات حول العالم.

الأمراض القلبية الوعائية

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد توفي نحو 17.7 مليون شخص جراء الأمراض القلبية الوعائية في عام 2019، أي ما يمثل 31% من مجموع الوفيات عالميًا، بينهم 7.4 ملايين بسبب أمراض القلب التاجية و6.7 ملايين جراء السكتات الدماغية.

وأكدت أن الوقاية ممكنة من خلال التصدي لعوامل الخطر مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني وتعاطي الكحول.

ويأتي اليوم الدولي لطب القلب التدخلي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 ويُحتفى به سنويًا في 16 سبتمبر، لتسليط الضوء على أهمية التقدم الطبي في هذا المجال. ويعود الفضل إلى الدكتور أندرياس غرونتزيغ الذي أجرى أول عملية رأب وعاء تاجي عام 1977، وهو الإجراء الذي أنقذ منذ ذلك الحين ملايين الأرواح حول العالم.

ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى المشاركة في إحياء هذا اليوم من خلال التوعية العامة، وبرامج التثقيف، واستخدام وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الوقاية والعلاج، بما يسهم في تحسين الصحة العامة، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وتعزيز جودة الحياة.