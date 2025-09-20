الأمر بالمعروف تنظم ورشة عمل لمناقشة مشروعات الرئاسة العامة في الحج

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورشة عمل لمناقشة مشروعاتها خلال حج عام ١٤٤٧هـ، وقد أدار الورشة مدير عام المشاريع بالرئاسة العامة الشيخ سلطان بن محمد المطوع.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المشروعات المقترحة ضمن المسارات الرئيسة لها في موسم حج ١٤٤٧هـ، متناولة عددًا من المحاور شملت تطوير عمل مقدمي الخدمات، وتطوير الوسائل والخدمات التوعوية، وتطوير المحتوى والترجمة، وتطوير مقراتها الميدانية، والتوعية الرقمية.
وتأتي هذه الورشة بتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بهدف تطوير أعمال الرئاسة وبرامجها وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.