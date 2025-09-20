الأمر بالمعروف تنظم ورشة عمل لمناقشة مشروعات الرئاسة العامة في الحج

نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورشة عمل لمناقشة مشروعاتها خلال حج عام ١٤٤٧هـ، وقد أدار الورشة مدير عام المشاريع بالرئاسة العامة الشيخ سلطان بن محمد المطوع.



وتهدف الورشة إلى مناقشة المشروعات المقترحة ضمن المسارات الرئيسة لها في موسم حج ١٤٤٧هـ، متناولة عددًا من المحاور شملت تطوير عمل مقدمي الخدمات، وتطوير الوسائل والخدمات التوعوية، وتطوير المحتوى والترجمة، وتطوير مقراتها الميدانية، والتوعية الرقمية.

وتأتي هذه الورشة بتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بهدف تطوير أعمال الرئاسة وبرامجها وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.