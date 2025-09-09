Icon

الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار لمتضرري زلزال أفغانستان

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الأمم المتحدة اليوم، خطة الاستجابة الطارئة لأفغانستان لمدة أربعة أشهر حتى نهاية العام بقيمة (139.6) مليون دولار أمريكي؛ لتمكين المنظمات الإنسانية من مساعدة (457) ألف شخص متضرر من الزلزال، الذي ضرب المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي.

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية لأفغانستان إندريكا راتوات، أن (500) ألف شخص في ولايات كونار ولغمان وننكرهان شرق أفغانستان تضرروا بشكل مباشر من الزلزال، وفُقِد (2200) شخصًا حياتهم، وأصيب (3600) آخرون حتى (7) سبتمبر، ودمرت أو تضررت البنية التحتية وأكثر من (6700) منزل.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول أكثر من (35) طنَّا من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة أمس أرسلتها إلى كابول، لدعم الناجين من الزلزال، وهي الشحنة الثانية من الإمدادات منذ وقوع الكارثة، ليصل مجموعها إلى (80) طنَّا.

