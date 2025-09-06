الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية القبض على شخص لترويجه 1,391 قرصًا ممنوعًا في عسير القضاء على 12 عنصرًا من حركة الشباب في الصومال قانون أميركي يثير الغضب في تونس المرور: احذروا استخدام أكتاف الطريق في التجاوز ما تكلفة الاستقدام للعاملة الأوغندية؟ مساند يُجيب 88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا القبض على مروج الإمفيتامين في حائل كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات
قدّم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، مقررًا شفويًّا باسم المملكة وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، حيث جرى اعتماد المقرر بالتوافق دون تصويت.
وأكد السفير الواصل في كلمته الالتزام المشترك بين المملكة وفرنسا بدعم سيادة القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، موضحًا أن الأهداف الرئيسة من المؤتمر تتمثل في صون الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.