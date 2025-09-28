الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم خدمة “التصيد الإلكتروني” الهادفة إلى تمكين منسوبي الجهات الوطنية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، والحد من مخاطر التصيد الإلكتروني، وذلك ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للجهات الوطنية في المملكة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين”.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمته الهيئة بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

وتتيح الخدمة للجهات الوطنية إمكانية تصميم وإعداد حملات توعوية عن التصيد الإلكتروني وإطلاقها داخليًا، مما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية ذات العلاقة بالتصيد الإلكتروني، كما توفر الخدمة إمكانية قياس أثر جهود وأعمال التوعية السيبرانية المبذولة داخليًا من قبل تلك الجهات، وتقييم ومتابعة جاهزية الفئات المستهدفة لاكتشاف حيل وأساليب التصيد الإلكتروني.

وتشتمل الخدمة على دليل تعريفي للجهات الوطنية المسجلة في البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين”، وفيديوهات توضيحية لكيفية الاستفادة من الخدمة، وقوالب داعمة لإطلاق حملات توعوية بذلك على نحو دوري لمنسوبيها؛ بما يسهم في تحسين مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي في الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية الجهات تجاه المخاطر المتجددة في الفضاء السيبراني.

وتأتي خدمة “التصيد الإلكتروني” في إطار العمل التشاركي مع الجهات الوطنية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين” المطورة بواسطة الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، لتعزيز آلية تقديم الخدمات السيبرانية وإدارتها وحماية البنى التحتية الوطنية، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.