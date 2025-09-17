الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن

تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”, وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية، حيث تشهد الجولة مباريات تحمل طابع الندية والإثارة أبرزها قمة الأهلي والهلال، ولقاء النصر أمام الرياض.

وتفتتح الجولة بثلاث مباريات يوم الخميس، إذ يستضيف الخلود فريق ضمك على ملعب الحزم بالرس، في حين يلتقي التعاون مع الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بالتوقيت ذاته، فيما يشهد ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك مواجهة الأخدود ونيوم.

وتتجه الأنظار يوم الجمعة إلى ملعب “الإنماء” مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الذي يحتضن قمة الجولة بين الأهلي والهلال في لقاء يجمع قطبين كبيرين يملكان الرغبة في التقدم مبكرًا نحو قمة الترتيب، يسبقه لقاء القادسية مع الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مواجهة يتطلع من خلالها الخليج لمواصلة انطلاقته القوية، إضافة إلى مواجهة الفيحاء والشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتختتم الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات، يستضيف الحزم نظيره الفتح بالرس، فيما يلتقي الاتحاد مع النجمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، قبل أن يسدل الستار على الجولة بقمة مثيرة تجمع النصر متصدر الترتيب مع الرياض على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

ويتصدر النصر جدول الترتيب بـ 6 نقاط متقدمًا بفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد، بينما يأتي القادسية والهلال في المراكز الرابع والخامس بـ 4 نقاط، في حين تأتي أندية نيوم والرياض والشباب والفيحاء والتعاون تواليًا بنفس الرصيد من النقاط بـ3 نقاط في المراكز من الثامن إلى المركز الـ12, يليهم فريقا ضمك والحزم بنقطة لكل منهما, فيما تبحث أندية الفتح والنجمة والخلود والأخدود عن أولى نقاطها في البطولة.