الأهلي يتغلب على الحزم بثنائية في دوري روشن

تغلب فريق الأهلي على مضيفه الحزم بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت أهداف الأهلي في الشوط الثاني عن طريق اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة (72)، واللاعب علي مجرشي عند الدقيقة (80).