Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأهلي يتغلب على الحزم بثنائية في دوري روشن

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ مساءً
الأهلي يتغلب على الحزم بثنائية في دوري روشن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تغلب فريق الأهلي على مضيفه الحزم بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت أهداف الأهلي في الشوط الثاني عن طريق اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة (72)، واللاعب علي مجرشي عند الدقيقة (80).

قد يهمّك أيضاً
هنا.. حقيقة طلب مدرب الأهلي رحيل فيتفا وشيفو!

هنا.. حقيقة طلب مدرب الأهلي رحيل فيتفا وشيفو!

إرهاق مادي وغير مُجدٍ .. إقامة دوري الرديف مبدأ مرفوض

إرهاق مادي وغير مُجدٍ .. إقامة دوري الرديف مبدأ مرفوض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد