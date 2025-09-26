الأهلي يتغلب على الحزم بثنائية في دوري روشن

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
تغلب فريق الأهلي على مضيفه الحزم بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وجاءت أهداف الأهلي في الشوط الثاني عن طريق اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة (72)، واللاعب علي مجرشي عند الدقيقة (80).