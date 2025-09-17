الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني لم يسمح منذ نحو 7 أشهر بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكدت الوكالة أن فريقها المكوَّن من 11 ألف موظف مستمر بتقديم الرعاية الصحية، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم، مشددة على الحاجة الماسة للإمدادات وضرورة رفع الحصار والسماح لها بالعمل.
وكان الاحتلال قد أغلق المنافذ منذ 2 مارس، وأوقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات الإيواء والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.