الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني لم يسمح منذ نحو 7 أشهر بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

الحاجة الماسة للإمدادات

وأكدت الوكالة أن فريقها المكوَّن من 11 ألف موظف مستمر بتقديم الرعاية الصحية، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم، مشددة على الحاجة الماسة للإمدادات وضرورة رفع الحصار والسماح لها بالعمل.

وكان الاحتلال قد أغلق المنافذ منذ 2 مارس، وأوقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات الإيواء والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.