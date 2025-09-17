Icon

أكدت الحاجة الماسة لرفع الحصار والسماح لها بالعمل

الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني لم يسمح منذ نحو 7 أشهر بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

الحاجة الماسة للإمدادات

وأكدت الوكالة أن فريقها المكوَّن من 11 ألف موظف مستمر بتقديم الرعاية الصحية، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم، مشددة على الحاجة الماسة للإمدادات وضرورة رفع الحصار والسماح لها بالعمل.

وكان الاحتلال قد أغلق المنافذ منذ 2 مارس، وأوقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات الإيواء والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

