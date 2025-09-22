الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء بنسبة 0.7%

رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي
سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا نسبته (0.7%) خلال أغسطس 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة (0.8%) والقطاع غير السكني (0.6%), وذلك وفقًا لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أغسطس 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته (0.1%) خلال أغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.
يشار إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر (51) بندًا من السلع والخدمات، تُجمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.