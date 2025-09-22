Icon

خلال أغسطس 2025

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء بنسبة 0.7%

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء بنسبة 0.7%
المواطن - فريق التحرير

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا نسبته (0.7%) خلال أغسطس 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة (0.8%) والقطاع غير السكني (0.6%), وذلك وفقًا لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أغسطس 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء

وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته (0.1%) خلال أغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.

يشار إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر (51) بندًا من السلع والخدمات، تُجمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.

