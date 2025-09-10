Icon

ارتفاع أسعار النفط Icon الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا خرق صارخ للقانون الدولي Icon اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر Icon طقس الأربعاء.. أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق Icon ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية Icon الأسهم الأوروبية تغلق على تباين Icon منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن Icon وظائف شاغرة لدى شركة روابي Icon وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في يوليو 2025

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5%

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2025 بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

وأظهرت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لشهر يوليو من عام 2025، أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. الإحصاء تطلق مسحاً أسرياً سنوياً حتى عام 2020

بالصور.. الإحصاء تطلق مسحاً أسرياً سنوياً حتى عام 2020

الإحصاء: ارتفاع متوسط رواتب السعوديين إلى 10472 ريالاً

الإحصاء: ارتفاع متوسط رواتب السعوديين إلى 10472 ريالاً

وأفادت بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%، وسجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.5%، مقارنةً بشهر يوليو من العام السابق.

ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2025 بنسبة 7.8%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني 2025
أخبار رئيسية

الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في...

أخبار رئيسية