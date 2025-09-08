الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني 2025 درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تفتح باب التعاون للتدريس طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق الربيعة يدشن 50 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي لدعم الشعب السوري الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد النبوي اليوم
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024.
وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.