الإحصاء: 51 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة في السعودية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 22.8 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 14.5٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة بلغ 24.9 مليار ريال خلال الربع الثاني فقط، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى نحو 51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية السعودية.
ويأتي هذا النمو المتسارع في ظل السياسات المحفزة التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز التنافسية، وفتح مزيد من القطاعات أمام المستثمر الأجنبي، بما يدعم توجه السعودية نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الاستثمارات غير النفطية.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثاني 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) September 28, 2025