الإحصاء: 51 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 22.8 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 14.5٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

استثمارات أجنبية جديدة في السعودية

وأوضحت البيانات أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة بلغ 24.9 مليار ريال خلال الربع الثاني فقط، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى نحو 51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية السعودية.

سياسات محفزة ضمن رؤية 2030

ويأتي هذا النمو المتسارع في ظل السياسات المحفزة التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز التنافسية، وفتح مزيد من القطاعات أمام المستثمر الأجنبي، بما يدعم توجه السعودية نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الاستثمارات غير النفطية.