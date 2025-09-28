Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال النصف الأول من 2025

الإحصاء: 51 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة في السعودية

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٩ صباحاً
الإحصاء: 51 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 22.8 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 14.5٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

استثمارات أجنبية جديدة في السعودية

وأوضحت البيانات أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة بلغ 24.9 مليار ريال خلال الربع الثاني فقط، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى نحو 51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية السعودية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية بالرياض وعسير

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية بالرياض وعسير

السعودية.. قلب القمة وعقلها بشرايين الاقتصاد والسياسة

السعودية.. قلب القمة وعقلها بشرايين الاقتصاد والسياسة

سياسات محفزة ضمن رؤية 2030

ويأتي هذا النمو المتسارع في ظل السياسات المحفزة التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز التنافسية، وفتح مزيد من القطاعات أمام المستثمر الأجنبي، بما يدعم توجه السعودية نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الاستثمارات غير النفطية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية
السعودية اليوم

الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية

السعودية اليوم
السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار
أخبار رئيسية

السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا...

أخبار رئيسية
السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين
السعودية اليوم

السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة...

السعودية اليوم
قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حلّ الدولتين
أخبار رئيسية

السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية
السعودية اليوم

السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا...

السعودية اليوم
السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود
أخبار رئيسية

السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا...

أخبار رئيسية
السعودية تدعم اللاجئين بأكثر من 1.2 مليار دولار عبر 457 مشروعًا إغاثيًا
السعودية اليوم

السعودية تدعم اللاجئين بأكثر من 1.2 مليار...

السعودية اليوم