لديهم تغطية للحصول على الخدمات الصحية

الإحصاء: 95% من العاملين يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل 2024م، حيث بلغ معدل الإصابات المهنية بين العاملين 15 سنة فأكثر 245.7 إصابة غير مميتة و1.1 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، باستثناء إصابات حوادث الطرق.

وأوضحت نتائج نشرة الهيئة، حسب إفادة المستجيبين للمسح، أنه تلقى 39% من العاملين تدريبًا على إجراءات الصحة والسلامة المهنية، ويتمتع 40.4% بإمكانية الوصول إلى إدارة مخصصة للصحة والسلامة المهنية في مكان عملهم بينما يخضع 32.2% لفحوصات طبية دورية يوفرها صاحب العمل.

الحصول على الرعاية الصحية الأساسية

كما أظهرت نتائج النشرة فيما يتعلق بالمخاطر في بيئة العمل أن 5.4% من العاملين يتعاملون مع آلات خطرة، و2.1% يتعاملون مع مواد كيميائية، و1% يتعرضون للمعادن الثقيلة.

أما في مجال الرعاية الصحية، أفاد 95% من العاملين بأن لديهم تغطية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وأفادت النتائج أنه خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كانت أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل هي “التوتر المرتبط بالعمل” بنسبة 2.1%، تليها “مشاكل العين والبصر” بنسبة 2%، في حين ذكر 79.5% من العاملين أنهم لم يعانوا من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل خلال الفترة نفسها.

يذكر أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل تستند إلى البيانات المُبلّغة ذاتيًا من المشاركين من خلال الزيارات الميدانية “المنزلية” التي تمت في المسح الصحي الوطني 2024م، باستثناء معدل إصابات العمل، حيث تم حسابه من البيانات السجلية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م.

