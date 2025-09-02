الإخلاء الطبي ينقل 3 سعوديين من الكويت الإحصاء: 95% من العاملين يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية فلكية جدة: العديد من الظواهر المميزة لعشاق السماء في سبتمبر كاتب: سمعة المجتمع قد تهتز بسلوك مشاهير الفلس وممارساتهم مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية برئاسة ولي العهد بحضور وزير التعليم.. سيئول تحتضن حفل جائزة الترجمة العالمية عدد ساعات النوم التي نحتاج إليها حسب العمر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام ضبط 9 أشخاص لتهريبهم 214 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان وعسير هل يتأثر معاش التقاعد بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية؟
تابعت السفارة السعودية في الكويت، اليوم الثلاثاء، حالة 3 مواطنين تعرضوا لعارض صحي حرج، حيث جرى نقلهم عبر طائرة إخلاء طبي إلى المملكة لاستكمال علاجهم.
وأوضحت السفارة في بيان لها، عبر حسابها في منصة إكس، أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص القيادة الرشيدة، حفظها الله، على خدمة المواطنين في الخارج ورعايتهم في مختلف الظروف.
وتابعت سفارة المملكة في الكويت، أن عملية النقل تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الكويت، بما يضمن سرعة التعامل مع الوضع الصحي الطارئ وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين حتى وصولهم إلى المستشفيات في المملكة.