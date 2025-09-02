الإخلاء الطبي ينقل 3 سعوديين من الكويت

تابعت السفارة السعودية في الكويت، اليوم الثلاثاء، حالة 3 مواطنين تعرضوا لعارض صحي حرج، حيث جرى نقلهم عبر طائرة إخلاء طبي إلى المملكة لاستكمال علاجهم.

نقل 3 مواطنين بالإخلاء الطبي

وأوضحت السفارة في بيان لها، عبر حسابها في منصة إكس، أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص القيادة الرشيدة، حفظها الله، على خدمة المواطنين في الخارج ورعايتهم في مختلف الظروف.

وتابعت سفارة المملكة في الكويت، أن عملية النقل تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الكويت، بما يضمن سرعة التعامل مع الوضع الصحي الطارئ وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين حتى وصولهم إلى المستشفيات في المملكة.