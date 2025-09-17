Icon

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3667) دولار أمريكي، بارتفاع (0.15) في المئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1531) يورو بنسبة (0.28) في المئة.

