الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3653) دولار أمريكي، بارتفاع (0.35) في المئة، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1524) يورو بنسبة (0.36) في المئة.