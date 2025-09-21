Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الإطاحة بـ 7 مخالفين لتهريبهم 105 كجم من القات بعسير

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٦ مساءً
الإطاحة بـ 7 مخالفين لتهريبهم 105 كجم من القات بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
أمين عسير: لا مشاريع جديدة للمقاولين المتعثرين

أمين عسير: لا مشاريع جديدة للمقاولين المتعثرين

الكادي والفل والشيح والشذاب تقود زوار قرية عسير لعبق الطبيعة

الكادي والفل والشيح والشذاب تقود زوار قرية عسير لعبق الطبيعة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد بمدارس تعليم عسير اليوم...

السعودية اليوم
ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
السعودية اليوم

ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 88 كيلو حشيش في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 88 كيلو حشيش في عسير

السعودية اليوم
القبض على 3 أشخاص لترويجهم 38 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاص لترويجهم 38 كيلو...

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم القات بجازان
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 60 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم