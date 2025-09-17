الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

قرر مصرف الإمارات المركزي، مساء أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس.

جاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4% إلى 4.25% تماشيا مع التوقعات.

ويؤدي خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة إلى تعزيز مسار كاف لدعم الأسواق، وصدر القرار مدفوعا بتباطؤ سوق العمل الأمريكية؛ وهو ما من شأنه إعادة صياغة أداء الأسواق المالية عالميا، أما الذهب فيتزايد الإقبال على الاحتفاظ به باعتباره الملاذ الأكثر أمانا حال كانت أسعار الفائدة منخفضة.

قطر تخفض سعر الفائدة

أيضا، قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، استنادا إلى قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية – سبتمبر 2025 ، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.

وأعلن مصرف قطر المركزي، خفض سعر الفائدة للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.85 بالمئة، وفق وكالة الأنباء القطرية، كما خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمئة.

البحرين تخفض سعر الفائدة

كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.00% إلى 4.75% بدأً من تاريخ 18 سبتمبر 2025.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أعلن، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 4.0 -4.25%، مشيرا إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه التوظيف قد ارتفعت.