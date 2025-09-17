توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
قرر مصرف الإمارات المركزي، مساء أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس.
جاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4% إلى 4.25% تماشيا مع التوقعات.
ويؤدي خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة إلى تعزيز مسار كاف لدعم الأسواق، وصدر القرار مدفوعا بتباطؤ سوق العمل الأمريكية؛ وهو ما من شأنه إعادة صياغة أداء الأسواق المالية عالميا، أما الذهب فيتزايد الإقبال على الاحتفاظ به باعتباره الملاذ الأكثر أمانا حال كانت أسعار الفائدة منخفضة.
أيضا، قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، استنادا إلى قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية – سبتمبر 2025 ، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.
وأعلن مصرف قطر المركزي، خفض سعر الفائدة للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.85 بالمئة، وفق وكالة الأنباء القطرية، كما خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمئة.
كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.00% إلى 4.75% بدأً من تاريخ 18 سبتمبر 2025.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أعلن، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 4.0 -4.25%، مشيرا إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه التوظيف قد ارتفعت.