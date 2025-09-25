Icon

بنهاية يوليو 2025م

الائتمان المصرفي السعودي ينمو بأكثر من 424 مليار ريال

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤١ مساءً
الائتمان المصرفي السعودي ينمو بأكثر من 424 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة سلسلة ارتفاعاته، ليسجل أعلى مستوياته بنهاية شهر يوليو 2025م، بإجمالي بلغ (3,215,764) مليون ريال، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة (15.2%)، وبزيادة تجاوزت (424,462) مليون ريال مقارنةً بنفس الفترة المماثلة من عام 2024م التي سجل خلالها (2,791,301) مليون ريال.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2025م، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة تقارب (1%) بزيادة بلغت (29,493) مليون ريال مقارنةً بشهر يونيو الماضي، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3,186,271) مليون ريال.

وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) استحوذ على نسبة (49%) من إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة بلغت (1,567,705) مليون ريال بنهاية يوليو 2025م، فيما بلغت نسبة الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) (37%) بقيمة (1,179,699) مليون ريال، في حين شكّل الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15%) تقريبًا من الإجمالي بقيمة (468,360) مليون ريال.

