الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل لوقف حرب غزة

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من أن الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا، مشيرا إلى أنه سيعني “المزيد من الموت والدمار والنزوح”.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في منشور على “إكس”، اليوم، بأن المفوضية الأوروبية ستعرض غداً حزمة تدابير جديدة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسار الحرب في غزة.

إجراءات مقترحة

وتتضمن الإجراءات المقترحة تعليق بعض الامتيازات التجارية مع إسرائيل، إلى جانب فرض عقوبات على وزراء وصفتهم المصادر بـ”المتطرفين”، وكذلك على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، في رسالة أوروبية واضحة تطالب بإنهاء الحرب الدائرة.

وفي وقت سابق، شدد المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي أنور العنوني، على أن هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى مزيد من الدمار والموت، موضحا أن الاتحاد يطالب إسرائيل بوقف الهجوم على غزة فوراً.

كذلك شدد العنوني رفضه أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستضيف اجتماع التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين الأسبوع المقبل في نيويورك بمشاركة السعودية وفرنسا والنرويج.

وشخّص ما يجري في حرب غزة على أنه من مسؤوليات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.

أيضا أعرب عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار نيويورك تنفيذ حل الدولتين والحل السلمي للنزاع في الشرق الأوسط.

عملية احتلال مدينة غزة

أتت تلك التنديدات بعدما أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية انطلاق عملية احتلال مدينة غزة، لكنها أوضحت أن التوغل لا يزال في بدايته.

كما أوضحت أن “الدبابات لم تصل إلى مركز مدينة غزة، ولم تسيطر على مناطق حيوية”، إلى ذلك، أشارت إلى أن “المناورة العسكرية لاحتلال المدينة تتم بمشاركة لواءين قتاليين.. على أن ينضم لواء ثالث لاحقاً”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق اليوم، في مستهل الإدلاء بشهادته أمام محكمة في محاكمة فساد “لقد أطلقنا عملية عسكرية كبيرة في غزة”.

في حين شهدت المدينة موجة نزوح كثيفة نحو الجنوب على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة.