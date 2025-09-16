Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تفاقم الوضع الإنساني في القطاع

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل لوقف حرب غزة

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٥ مساءً
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل لوقف حرب غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من أن الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا، مشيرا إلى أنه سيعني “المزيد من الموت والدمار والنزوح”.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في منشور على “إكس”، اليوم، بأن المفوضية الأوروبية ستعرض غداً حزمة تدابير جديدة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسار الحرب في غزة.

قد يهمّك أيضاً
فتاة مصرية تلقن مذيعة سي إن إن درسًا قاسيًا بسبب غزة

فتاة مصرية تلقن مذيعة سي إن إن درسًا قاسيًا بسبب غزة

منشور خاطئ يعيد بريطانيا للاتحاد الأوروبي

منشور خاطئ يعيد بريطانيا للاتحاد الأوروبي

إجراءات مقترحة

وتتضمن الإجراءات المقترحة تعليق بعض الامتيازات التجارية مع إسرائيل، إلى جانب فرض عقوبات على وزراء وصفتهم المصادر بـ”المتطرفين”، وكذلك على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، في رسالة أوروبية واضحة تطالب بإنهاء الحرب الدائرة.

وفي وقت سابق، شدد المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي أنور العنوني، على أن هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى مزيد من الدمار والموت، موضحا أن الاتحاد يطالب إسرائيل بوقف الهجوم على غزة فوراً.

كذلك شدد العنوني رفضه أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستضيف اجتماع التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين الأسبوع المقبل في نيويورك بمشاركة السعودية وفرنسا والنرويج.

وشخّص ما يجري في حرب غزة على أنه من مسؤوليات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.

أيضا أعرب عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار نيويورك تنفيذ حل الدولتين والحل السلمي للنزاع في الشرق الأوسط.

عملية احتلال مدينة غزة

أتت تلك التنديدات بعدما أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية انطلاق عملية احتلال مدينة غزة، لكنها أوضحت أن التوغل لا يزال في بدايته.

كما أوضحت أن “الدبابات لم تصل إلى مركز مدينة غزة، ولم تسيطر على مناطق حيوية”، إلى ذلك، أشارت إلى أن “المناورة العسكرية لاحتلال المدينة تتم بمشاركة لواءين قتاليين.. على أن ينضم لواء ثالث لاحقاً”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق اليوم، في مستهل الإدلاء بشهادته أمام محكمة في محاكمة فساد “لقد أطلقنا عملية عسكرية كبيرة في غزة”.

في حين شهدت المدينة موجة نزوح كثيفة نحو الجنوب على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب...

أخبار رئيسية
إسرائيل: اجتياح غزة بريًا بدأ
العالم

إسرائيل: اجتياح غزة بريًا بدأ

العالم
اليونيسف: 26 ألف طفل في غزة بحاجة إلى العلاج الفوري
العالم

اليونيسف: 26 ألف طفل في غزة بحاجة...

العالم
جيش الاحتلال يستعد لبدء الاجتياح البري لغزة
العالم

جيش الاحتلال يستعد لبدء الاجتياح البري لغزة

العالم
101 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
العالم

101 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع...

العالم