ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
حقق فريقُ الاتحاد فوزًا صعبًا على مضيفه النجمة، بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وجاء هدف اللقاء الوحيد للاتحاد عن طريق اللاعب أنغولو كانتي في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة (90+6).
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى (9) نقاط، وصعد إلى المركز الأول مؤقتًا، فيما بقي نادي النجمة على رصيده السابق دون نقاط.
🤩 هدف كانتي القاتل في مرمى النجمة#الاتحاد_النجمة pic.twitter.com/lAPklJTDuJ
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) September 20, 2025