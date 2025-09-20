الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد

حقق فريقُ الاتحاد فوزًا صعبًا على مضيفه النجمة، بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

الاتحاد يتغلب على النجمة

وجاء هدف اللقاء الوحيد للاتحاد عن طريق اللاعب أنغولو كانتي في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة (90+6).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى (9) نقاط، وصعد إلى المركز الأول مؤقتًا، فيما بقي نادي النجمة على رصيده السابق دون نقاط.