بيراميدز المصري يفوز على أهلي جدة ويُتوج بطلًا لكأس القارات الثلاث الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين في جولة بقصر الحكم.. “المواطن” ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن الألعاب النارية تضيء سماء جدة مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر
تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على فريق الوحدة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن دور الـ32 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الاتحاد صالح الشهري من ضربة جزاء عند الدقيقة (9).