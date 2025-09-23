Icon

الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين
المواطن - فريق التحرير

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على فريق الوحدة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن دور الـ32 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الاتحاد صالح الشهري من ضربة جزاء عند الدقيقة (9).

