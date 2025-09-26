Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الاتفاق يفوز على ضمك بثلاثية

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ مساءً
الاتفاق يفوز على ضمك بثلاثية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تغلب نادي الاتفاق على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وتقدم فلينتين فادا لضمك في الدقيقة 38 قبل أن يعادل خالد الغنام للاتفاق في الدقيقة 40، ثم منح خالد الغنام التقدم لفريقه في الدقيقة 57، فيما سجل الهدف الثالث جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 65.

قد يهمّك أيضاً
حمدالله يتفاعل مع فوز الاتحاد القاتل

حمدالله يتفاعل مع فوز الاتحاد القاتل

تشكيل الاتفاق والشباب.. الخيبري في مواجهة القيد

تشكيل الاتفاق والشباب.. الخيبري في مواجهة القيد

وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، بينما تراجع ضمك إلى المركز الـ 16

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد