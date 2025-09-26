الاتفاق يفوز على ضمك بثلاثية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
تغلب نادي الاتفاق على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.
وتقدم فلينتين فادا لضمك في الدقيقة 38 قبل أن يعادل خالد الغنام للاتفاق في الدقيقة 40، ثم منح خالد الغنام التقدم لفريقه في الدقيقة 57، فيما سجل الهدف الثالث جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 65.
وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، بينما تراجع ضمك إلى المركز الـ 16