الاتفاق يفوز على ضمك بثلاثية

تغلب نادي الاتفاق على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وتقدم فلينتين فادا لضمك في الدقيقة 38 قبل أن يعادل خالد الغنام للاتفاق في الدقيقة 40، ثم منح خالد الغنام التقدم لفريقه في الدقيقة 57، فيما سجل الهدف الثالث جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، بينما تراجع ضمك إلى المركز الـ 16