تقع الشمس مباشرة على خط الاستواء

الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٣ مساءً
الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء
المواطن - واس

يحدث الاعتدال الخريفي اليوم، عند الساعة 09:19 مساءً بتوقيت مكة (06:19 بتوقيت غرينتش) في الوطن العربي وكامل نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث تقع الشمس مباشرة على خط الاستواء، وتبدأ بالتحرك ظاهريًّا من الشمال نحو الجنوب، ويعد هذا اليوم أول أيام فصل الخريف فلكيًّا.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الاعتدال يحدث نتيجة ميل محور دوران الأرض بمقدار حوالي 23.5 درجة بالنسبة لمستوى مدارها حول الشمس، إضافة إلى دوران الأرض حول الشمس، وفي هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، ويصبح طول النهار والليل متقاربًا حوالي 12 ساعة لكل منهما، مع العلم أن النهار يكون أطول قليلًا من الليل بحوالي ثماني دقائق في خطوط العرض المتوسطة، بسبب حجم الشمس كقرص، وعدم كونها نقطة، وكذلك نتيجة ظاهرة الانكسار الجوي الذي يرفع الشمس عند الأفق بمقدار نصف درجة، ويؤدي إلى تقدم شروق الشمس وتأخير غروبها، ويختلف الانكسار حسب درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي، لذلك لا تعطي التقاويم عادةً أوقات شروق وغروب دقيقة بالثواني.

وبيَّن أن اليوم الأول للخريف يمكن أن يختلف بين 21 و24 سبتمبر خلال السنوات نتيجة تغير اتجاه محور الأرض بالنسبة للشمس على مدار العام، كما أن طول السنة الشمسية يبلغ حوالي 365.2421897 يومًا، بينما يعد العام في التقويم 365 يومًا، ومع إضافة السنوات الكبيسة يحدث بعض الانحراف الطفيف بين أيام التقويم وأيام الاعتدالين والانقلابين.

الاعتدال الخريفي

وأشار إلى أنه بعد الاعتدال الخريفي تتحرك الشمس ظاهريًّا نحو الجنوب بمعدل نصف درجة تقريبًا يوميًّا، مما يؤدي إلى قصر النهار تدريجيًّا في نصف الكرة الشمالي، ويؤثر في توجيه الأقمار الصناعية، والألواح الشمسية، والاتصالات، حيث يلاحظ أيضًا أن الطيور المهاجرة تبدأ بالتحرك نحو الجنوب بحثًا عن مناخ أكثر دفئًا.

وأفاد أبو زاهرة بأنه بحلول شهر أكتوبر ستشرق الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، وتغرب في الأفق الجنوبي الغربي، مما يعني ساعات نهار أقصر وساعات ليل أطول في نصف الكرة الشمالي، وفي المناطق القطبية يبدأ البحر القطبي الشمالي بالتجمد، بينما يذوب الجليد في القطب الجنوبي، لتبدأ عجلة الفصول بالتغير.

وأبان أن فصل الخريف 2025 سيستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و43 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر القادم، وتوضح هذه الظواهر كيف يؤثر ميل محور الأرض وحركتها حول الشمس على طول النهار والليل، وعلى تغير الفصول، مؤكدًا صحة الأسس الفلكية التي اعتمد عليها العلماء منذ آلاف السنين.

