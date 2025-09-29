الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الانتهاء من طباعة وإصدار النسخة الأولى من كتاب (فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام) لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ (رحمه الله) المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء سابقًا، الذي يحوى موسوعة علمية لفتاوى سماحته – رحمه الله– .

وقد أفاد معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أن هذا الكتاب هو آخر الإصدارات العلمية المطبوعة لسماحته (رحمه الله) التي تم مراجعتها وتصحيحها قبل وفاته بفترة قصيرة، مشيراً إلى أن الكتاب اشتمل على بعض الأحكام والفتاوى لأركان الإسلام في مجلد واحد، لافتاً إلى أنه سيليه بإذن الله تعالى استكمال ما تبقى من إرثه العلمي بعد المراجعة والتصحيح ثم طباعته عرفانا بجهود هذا العالم الجليل الذي سيخلد التاريخ اسمه.

ونوه معالي الشيخ فهد العواد إلى أن الكتاب تم طباعته والعناية به كمرجعيّة لطلاب العلم و راغبي المعرفة ، حيث اتسم الكتاب بموروث النبوة من الاستشهاد بصحيح الأدلة وأقوال الفقهاء والعلماء.

وعبر معالي الشيخ فهد العواد عن اعتزازه بمراجعة وتدقيق الكتاب في نسخته الأولى وعرضه على سماحته قبل وفاته لإجازته للنشر والتوزيع، سائلا المولى تعالى أن يتغمد سماحته بواسع فضله ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته، كما سأل الله تعالى أن يجزي الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما قدما من خدمة للإسلام والعلم والعلماء، وأن يحفظ الله تعالى بلادنا وأن يسبغ عليها نعمه، وأن يجعلها منارة هدى وذخرا للإسلام و المسلمين .