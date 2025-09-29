Icon

طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة Icon ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق Icon طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق Icon الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي Icon فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم” Icon ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية Icon زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران Icon الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية Icon فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج Icon ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
"العواد" الكتاب يحوي ميراث النبوة وزاخر بأقوال وآراء العلماء التي أوردها سماحته خلال فتاويه

الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ صباحاً
الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الانتهاء من طباعة وإصدار النسخة الأولى من كتاب (فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام) لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ (رحمه الله) المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء سابقًا، الذي يحوى موسوعة علمية لفتاوى سماحته – رحمه الله– .

وقد أفاد معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أن هذا الكتاب هو آخر الإصدارات العلمية المطبوعة لسماحته (رحمه الله) التي تم مراجعتها وتصحيحها قبل وفاته بفترة قصيرة، مشيراً إلى أن الكتاب اشتمل على بعض الأحكام والفتاوى لأركان الإسلام في مجلد واحد، لافتاً إلى أنه سيليه بإذن الله تعالى استكمال ما تبقى من إرثه العلمي بعد المراجعة والتصحيح ثم طباعته عرفانا بجهود هذا العالم الجليل الذي سيخلد التاريخ اسمه.

قد يهمّك أيضاً
المفتي عن عدوان الحوثي: خائب ومن طُغْمة ليست من الإسلام في شيء

المفتي عن عدوان الحوثي: خائب ومن طُغْمة ليست من الإسلام في شيء

رئيس ديوان المظالم يزور المفتي

رئيس ديوان المظالم يزور المفتي

ونوه معالي الشيخ فهد العواد إلى أن الكتاب تم طباعته والعناية به كمرجعيّة لطلاب العلم و راغبي المعرفة ، حيث اتسم الكتاب بموروث النبوة من الاستشهاد بصحيح الأدلة وأقوال الفقهاء والعلماء.

وعبر معالي الشيخ فهد العواد عن اعتزازه بمراجعة وتدقيق الكتاب في نسخته الأولى وعرضه على سماحته قبل وفاته لإجازته للنشر والتوزيع، سائلا المولى تعالى أن يتغمد سماحته بواسع فضله ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته، كما سأل الله تعالى أن يجزي الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما قدما من خدمة للإسلام والعلم والعلماء، وأن يحفظ الله تعالى بلادنا وأن يسبغ عليها نعمه، وأن يجعلها منارة هدى وذخرا للإسلام و المسلمين .

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
أخبار رئيسية

الديوان الملكي: وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل...

أخبار رئيسية