Icon

نورة بنت فيصل الشعبان تشارك بورقة عمل نوعية في الملتقى العربي الثالث للإعلام البرلماني Icon جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية والمرتبة الثانية عربيًا Icon وزير الثقافة يعلن عن إطلاق جامعة الرياض للفنون.. قريبًا Icon إضافة خدمة الشحن “FM1” إلى ميناء جدة الإسلامي Icon “البيئة” تطرح 4 فرص استثمارية لدعم قطاع الثروة الحيوانية بالرياض Icon القبض على شخص لتهريبه 60 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان Icon محمد بن زايد يصل القاهرة ويلتقي السيسي Icon إعصار بوالوي يحصد أرواح 24 شخصًا في الفلبين Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في مصر.. السبب فلاشة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يربط بين المسجد النبوي الشريف وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز

الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في المدينة المنورة

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٧ مساءً
الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجهات المختصة في المدينة المنورة، اليوم الاثنين، الانتهاء من تركيب لوحات طريق “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز” في المدينة المنورة.

وفي وقت سابق، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلق اسم “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز” على طريق المطار الذي يربط المسجد النبوي بمشروع رؤى المدينة الذي يُعدّ أكبر مشروع ضيافة في العالم.

قد يهمّك أيضاً
نجاح تخدير طفلة مصابة بمتلازمة “فرانك تير هار” بالمدينة المنورة

نجاح تخدير طفلة مصابة بمتلازمة “فرانك تير هار” بالمدينة المنورة

صحة المدينة تغلق 12 منشأة لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة المدينة تغلق 12 منشأة لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية

ويمتد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمسافة 13 كيلومترًا ليشكل أحد أهم المحاور الرئيسة في المدينة المنورة، إذ يربط بين المسجد النبوي الشريف وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما يعزز الانسيابية المرورية ويسهل الوصول إلى أبرز المرافق الحيوية بالمدينة المنورة.

شريان حيوي للمدينة المنورة

ويُعد الطريق شريانًا حيويًا للمدينة المنورة، إذ يلتقي عددًا من الطرق الرئيسة مثل: طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول)، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني)، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث)، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

ويتميّز الطريق بالربط بين الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات، فضلًا عن مناطق تشجير ممتدة على طول الطريق، وأنظمة إنارة ذكية تسهم في تعزيز جمالية المشهد الحضري ورفع مستوى السلامة، ومن أبرز المشاريع المرتبطة به مشروع أنسنة المدينة، ومشروع التأهيل البيئي لوادي قناة، ومشروع رؤى المدينة، أكبر مشروع ضيافة في العالم.

ويجسّد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤيةً شموليةً لتطوير البنية التحتية في المدينة المنورة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية الحضرية، ويراعي البعد البيئي والجمالي، ويعكس مستوى العناية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمدينة المصطف -صلى الله عليه وسلم- وزوارها من مختلف أنحاء العالم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

في اليوم العالمي للسياحة.. المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة عالمية
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للسياحة.. المدينة المنورة ضمن...

السعودية اليوم
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة
السعودية اليوم

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى...

السعودية اليوم
طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي...

السعودية اليوم
حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل
السعودية اليوم

حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل

السعودية اليوم
تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على...

السعودية اليوم