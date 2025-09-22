Icon

البحرين تزدان باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 95

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
البحرين تزدان باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 95
المواطن - واس

ازدانت المباني والمعالم في مختلف محافظات مملكة البحرين باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، وترسيخًا لعمق العلاقات الأخوية المتجذّرة التي تربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة.

وتوشحت مباني المؤسسات الرسمية والأهلية بالإنارة الخضراء، في لوحة جسّدت مشاعر البهجة وروح الأخوة التي يشارك من خلالها شعب مملكة البحرين أشقاءه في المملكة العربية السعودية فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية.

