Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة Icon نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد Icon وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله Icon لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار Icon القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن أمن دولة قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن الخليج المشترك

البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن مجلس التعاون منذ نشأته يعمل على مبدأ (أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ) وعليه فإن أمن دولة قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن الخليج المشترك، وأن أي اعتداء عليها، وعلى أي دولة خليجية أخرى هو اعتداء على المنظومة جميعًا.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، – رئيس مجلس الدفاع المشترك في دورته الاستثنائية الحالية-، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون وممثلين عنهم.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يرد على استفسارات مهمة بشأن التطبيق الجديد.. هنا أهمها

حساب المواطن يرد على استفسارات مهمة بشأن التطبيق الجديد.. هنا أهمها

الإمارات: مهلة قطر تنتهي 3 يوليو.. وهذا أكبر دليل على دعم قطر للإرهاب

الإمارات: مهلة قطر تنتهي 3 يوليو.. وهذا أكبر دليل على دعم قطر...

أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ

وأفاد معاليه، أن اجتماع اليوم، يأتي تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – بأن يعقد مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون اجتماعًا عاجلًا في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.

وشدد معالي الأمين العام، على أن ما تعرضت له دولة قطر، هو اعتداء غادر وانتهاك سافر لسيادتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي استهدف المناطق السكنية التي تكتظ بالمدارس ورياض الأطفال والبعثات الدبلوماسية، وأسفر عن هذا الهجوم الغادر سقوط ضحايا أبرياء.
وأشار إلى أن هذا العمل العدواني مثّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما جسدته المواقف الإقليمية والدولية المنددة بهذا الاعتداء، وبيانات التضامن والدعم لدولة قطر، فهذا الزخم الدولي يؤكّد على المكانة الكبيرة والمميزة التي تحظى بها دولة قطر من جهة، ومن جهة أخرى جعلت العالم يعي خطورة السياسات الإسرائيلية المتهورة، التي باتت تهدد بشكل كبير الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال معاليه:” إنه منذ تأسيس مجلس التعاون، حظى العمل العسكري الخليجي المشترك من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المؤسسين – رحمهم الله- والحاليين – حفظهم الله ورعاهم – بكل اهتمام ورعاية ودعم، إدراكًا بمسؤولية القوات المسلحة في دول المجلس، بتأمين أمنها واستقرارها، والمحافظة على سلامتها، وقد أثبت الترابط والتعاون بين قواتها الخليجية المسلحة في مواجهة الأزمات والحروب التي عصفت على دولنا على مر التاريخ، أنها نموذج يحتذى به إقليمًا ودوليًا، إذ شكلت المواقف البطولية المشتركة شاهدًا حيًا على وحدة الصف الخليجي، في رسالة واضحة للعالم بأن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، كما نصت اتفاقية الدفاع المشترك، بشكل صريح (بأن أي اعتداء على أي من دول المجلس هو اعتداء عليها جميعًا)، وبناءً عليه نتطلع اليوم من خلال اجتماع الكريم وتوجيهاتكم السديدة، بالخروج بتوصيات تسهم في استكمال تعزيز التكامل الدفاعي بين قواتنا المسلحة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الحاضرة والمستقبلية، والرد على أي عدوان يستهدف إي دولة في دول المجلس”.

وأضاف معالي الأمين العام في ختام كلمته” بأن يحفظ الله العلي أوطاننا وقياداتنا الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يجمعنا دائمًا على دروب الخير والمحبة، لما فيه خير وأمن واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبهم الكريمة، والشكر والتقدير لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، تلك القوات الباسلة التي لم تدخر جهدًا في الدفاع عن أوطاننا وحماية مكتسباتنا، متحلّيةً بأسمى معاني الشجاعة والفداء، ومقدمةً أرواحها الطاهرة ذودًا عن خليجنا العزيز، فلهم منا كل الإجلال والامتنان، وعظيم التقدير والاحترام”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين السعوديين
السعودية اليوم

حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين...

السعودية اليوم
بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا حل عسكري في السودان
السعودية اليوم

بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا...

السعودية اليوم
السعودية تدين وتستنكر التصريحات العدوانية لنتنياهو ضد قطر
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر التصريحات العدوانية لنتنياهو ضد...

أخبار رئيسية
ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في القمة الخليجية الاستثنائية بالدوحة
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب...

أخبار رئيسية
الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي
السعودية اليوم

الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع...

السعودية اليوم
قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
العالم

قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم...

العالم
السعودية ترأس الدورة غير العادية الـ8 لمؤتمر منظمة الألكسو
السعودية اليوم

السعودية ترأس الدورة غير العادية الـ8 لمؤتمر...

السعودية اليوم