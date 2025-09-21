البرتغال تعلن رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أعلنت البرتغال اليوم، رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، في خطوة تشكل تحولًا مع استمرار الحرب في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل في تصريح للصحفيين في نيويورك عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن الاعتراف بدولة فلسطين هو تنفيذ لسياسة أساسية وثابتة وتحظى بقبول واسع”.
وأضاف أن البرتغال تدعو إلى حل الدولتين كونه سبيلًا وحيدًا نحو سلام دائم وعادل.