Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن Icon وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية Icon جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان Icon ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية Icon نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع Icon وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

البرتغال تعلن رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ مساءً
البرتغال تعلن رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت البرتغال اليوم، رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، في خطوة تشكل تحولًا مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل في تصريح للصحفيين في نيويورك عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن الاعتراف بدولة فلسطين هو تنفيذ لسياسة أساسية وثابتة وتحظى بقبول واسع”.

قد يهمّك أيضاً
وفاة امرأة بسبب خلة أسنان!

وفاة امرأة بسبب خلة أسنان!

الأخضر مع باوزا.. 53 يوماً أضاعت الهوية قبل العالمية

الأخضر مع باوزا.. 53 يوماً أضاعت الهوية قبل العالمية

وأضاف أن البرتغال تدعو إلى حل الدولتين كونه سبيلًا وحيدًا نحو سلام دائم وعادل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرتغال: سنعترف رسميًا بدولة فلسطين
العالم

البرتغال: سنعترف رسميًا بدولة فلسطين

العالم