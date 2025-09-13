البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا حل عسكري في السودان 100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض ماكرون: نرسم مع السعودية مسارًا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط الشرع: سوريا لا تقبل القسمة والسويداء جزء أصيل من البلاد
رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، بوصفه خطوة مهمة تعكس الموقف الدولي الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وقال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان له :” إن هذا القرار يجسد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم رؤية حل الدولتين كخيار إستراتيجي وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية من خلال رعايتهما لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في يوليو الماضي، والذي أفضى إلى اعتماد إعلان نيويورك بوصفه أساسًا لتنفيذ حل الدولتين”.
وأشاد اليماحي بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، وثمن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، وضمان وقف جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام الجادة وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها، وضمان حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.