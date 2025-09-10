البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروعًا تعليميًا في المكلا

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مدرسة نموذجية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، تعزيزًا لفرص التعليم والتعلّم، وذلك بحضور محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، وعدد من المسؤولين في المحافظة، ومدير مكتب البرنامج في محافظتي المهرة وحضرموت المهندس عبدالله باسليمان.

وتتكون المدرسة من (9) فصول مدرسية ومرافق نموذجية حديثة ومكاتب للكادر التعليمي والإداري، لتنضم إلى (56) مشروعًا تعليميًا قدمها البرنامج، دعمًا لفرص التعليم والتعلم، وبما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة تحفّز على المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع.

ويدعم البرنامج قطاع التعليم الأساسي والعالي والتدريب الفني والمهني، من خلال عشرات المشاريع والمبادرات، وتشمل إنشاء المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشاريع النقل المدرسي، وذلك ضمن (265) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.