البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروعًا تعليميًا في المكلا

السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم Icon ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية Icon ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة Icon السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين Icon السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية Icon توضيح من التأمينات بشأن بيانات حاسبة التقاعد Icon انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني Icon التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي إمجراند Icon السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات Icon مليون مستفيد من مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥١ مساءً
المواطن - واس

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مدرسة نموذجية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، تعزيزًا لفرص التعليم والتعلّم، وذلك بحضور محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، وعدد من المسؤولين في المحافظة، ومدير مكتب البرنامج في محافظتي المهرة وحضرموت المهندس عبدالله باسليمان.

وتتكون المدرسة من (9) فصول مدرسية ومرافق نموذجية حديثة ومكاتب للكادر التعليمي والإداري، لتنضم إلى (56) مشروعًا تعليميًا قدمها البرنامج، دعمًا لفرص التعليم والتعلم، وبما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة تحفّز على المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع.

ويدعم البرنامج قطاع التعليم الأساسي والعالي والتدريب الفني والمهني، من خلال عشرات المشاريع والمبادرات، وتشمل إنشاء المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشاريع النقل المدرسي، وذلك ضمن (265) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

