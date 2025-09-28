البنك المركزي يعتمد وثيقة هوية زائر عند فتح الحساب البنكي

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” اعتماد وثيقة “هوية زائر” عند فتح الحساب البنكي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة.

وتصدر وزارة الداخلية هذه الهوية إثباتًا رسميًّا لزائري المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من صحتها واستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.

اعتماد هوية زائر

ويعد توجيه البنك المركزي السعودي باعتماد “هوية زائر” مُمكنًا للبنوك والمصارف من فتح الحسابات البنكية لشرائح جديدة من العملاء، وتحسين تجربة الزائرين للخدمات البنكية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل المملكة.

ويأتي تحديث البنك المركزي السعودي لقواعد الحسابات البنكية ضمن سلسلة من تحديثات دورية على هذه القواعد؛ للمواءمة مع التطورات التنظيمية، وتسهيلًا لإجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، وتعزيزًا لمبدأ الشمول المالي، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي في الخدمات البنكية، وتحسين تجربة العميل.