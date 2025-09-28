البنك المركزي يعتمد وثيقة هوية زائر عند فتح الحساب البنكي

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” اعتماد وثيقة “هوية زائر” عند فتح الحساب البنكي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة.
وتصدر وزارة الداخلية هذه الهوية إثباتًا رسميًّا لزائري المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من صحتها واستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.
ويعد توجيه البنك المركزي السعودي باعتماد “هوية زائر” مُمكنًا للبنوك والمصارف من فتح الحسابات البنكية لشرائح جديدة من العملاء، وتحسين تجربة الزائرين للخدمات البنكية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل المملكة.
ويأتي تحديث البنك المركزي السعودي لقواعد الحسابات البنكية ضمن سلسلة من تحديثات دورية على هذه القواعد؛ للمواءمة مع التطورات التنظيمية، وتسهيلًا لإجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، وتعزيزًا لمبدأ الشمول المالي، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي في الخدمات البنكية، وتحسين تجربة العميل.