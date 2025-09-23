البيروقراطية تُكلّف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو

Icon

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قدّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني بنحو 67 مليار يورو خلال عام 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح الاتحاد أن الأعباء الإدارية تقلّص الإنتاجية وتستنزف موارد كان يمكن توجيهها إلى مجالات حيوية مثل البحث والتطوير أو الإنتاج.

وجاء في بيان للاتحاد: “إنجاز العمليات البيروقراطية بأقل تكلفة ممكنة – على سبيل المثال من خلال الأتمتة والرقمنة – يمثل ميزة للموقع الاقتصادي، بينما تواجه المواقع ذات الأعباء البيروقراطية المرتفعة خطر تراجع قدرتها التنافسية.”

وأشارت الدراسة، التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى أن التكاليف المقدّرة متحفظة، إذ تعكس في الغالب ساعات العمل المستهلكة في إنجاز الإجراءات البيروقراطية.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، تُخصّص ساعة من بين كل 5 ساعات عمل لتلبية التزامات التوثيق وإعداد التقارير، بحسب ما ورد في الورقة البحثية التي ستُعرَض اليوم الثلاثاء خلال فعالية “يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة” في برلين.

وركزت الدراسة على تكاليف تلبية المتطلبات البيروقراطية، دون احتساب أي فوائد مالية محتملة قد تجنيها الشركات منها.

