لتوفير حلول مالية مرنة وموثوقة

التأمينات الاجتماعية تطلق منتج “جمعية GOSI” لتلبية احتياجات المتقاعدين

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت التأمينات الاجتماعية منتج “جمعية GOSI”, التي تتيح من خلاله للمتقاعدين تمويل احتياجاتهم عبر الاشتراك في جمعيات مالية تضم عددًا من المشتركين لفترة زمنية محددة، وإدارة التزاماتهم المالية بكل يسر ومرونة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن “جمعية GOSI” هو منتج مبتكر يمكّن المتقاعدين من تحقيق أهدافهم المالية بشكل ميسر، عبر جمعيات قصيرة الأمد، ويمكن للمتقاعد الاشتراك بمبلغ مالي محدد في جمعية تضم عددًا محددًا من المتقاعدين، ويساهم كلٌ منهم بمبلغ ثابت يُستقطع من معاشه الشهري بشكل تلقائي ومباشر لمدة معينة، ويتم دفع كامل مبلغ المساهمة لأحد الأعضاء في بداية كل شهر، حسب ترتيبه الشهري المحدد مسبقًا.
وأبانت أن المنتج يوفر تجربة سلسة في إجراءات التسجيل والاستقطاع دون أية تعقيدات، مما يتيح للمتقاعدين المشمولين بنظام التقاعد المدني أو العسكري أو التأمينات الاجتماعية الاشتراك في المنتج.

وأكدت أن المنتج مُجاز من الناحية الشرعية، ويوفر اشتراكات مرنة تتراوح بين 250 ريالًا لأقل قسط اشتراك، و3,333 ريالًا لأعلى قسط بما يتلاءم مع المعاش التقاعدي الشهري، وذلك عبر نوعين من الجمعيات، الأولى مدتها 6 أشهر، والثانية 12 شهرًا، فيما يوفر المنتج 9 أنواع من الجمعيات تتراوح قيمتها ما بين 3000 إلى 40 ألف ريال، مما يوفر للمتقاعدين حلولًا مرنة ومتنوعة، لافتة إلى إمكانية المشاركة في أكثر من جمعية في حال كان المشترك مؤهلًا لذلك، كما يمكن للمشارك الانسحاب من الجمعية قبل اكتمال مقاعد التسجيل فيها أو قبل تفعيلها.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن التسجيل في المنتج متاح فقط من خلال تطبيق GOSI، حيث يمكن للمتقاعد اختيار الجمعية التي يريد الانضمام إليها، والشهر الذي يريد الانضمام فيه، وإكمال بقية الخطوات، لافتة إلى وجود فريق دعم عملاء للرد على استفسارات المشتركين وتقديم المساعدة لهم.

ويأتي إطلاق “جمعية GOSI” تأكيدًا لالتزام التأمينات الاجتماعية بأن تكون شريكًا لكل جيل وفي كل خطوة، من خلال تقديم خدمات وحلول تأمينية متجددة تلبي احتياجات المتقاعدين وتسهم في رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

