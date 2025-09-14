Icon

التأمينات: يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط وليس بعدها Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات Icon باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير Icon 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

التأمينات: يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط وليس بعدها

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
التأمينات: يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط وليس بعدها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط، ولايمكن الانسحاب بعد ذلك.

وفي وقت سابق، أوضحت التأمينات عبر منصة إكس أن شروط الاشتراك في جمعية GOSI هي: أن يكون المشترك متقاعدًا، وألا يزيد عمر المتقاعد عن ٧٥ سنة، وألا يتجاوز الاستقطاع ٢٥٪ من المعاش التقاعدي.

قد يهمّك أيضاً
التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين

التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين

التأمينات توضح تفاصيل طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة

التأمينات توضح تفاصيل طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة

فيما يوفر المنتج 9 أنواع من الجمعيات تتراوح قيمتها ما بين 3000 إلى 40 ألف ريال، مما يوفر للمتقاعدين حلولًا مرنة ومتنوعة، لافتة إلى إمكانية المشاركة في أكثر من جمعية في حال كان المشترك مؤهلًا لذلك، كما يمكن للمشارك الانسحاب من الجمعية قبل اكتمال مقاعد التسجيل فيها أو قبل تفعيلها.

التسجيل في الجمعية

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن التسجيل في المنتج متاح فقط من خلال تطبيق GOSI، حيث يمكن للمتقاعد اختيار الجمعية التي يريد الانضمام إليها، والشهر الذي يريد الانضمام فيه، وإكمال بقية الخطوات، لافتة إلى وجود فريق دعم عملاء للرد على استفسارات المشتركين وتقديم المساعدة لهم.

ويأتي إطلاق “جمعية GOSI” تأكيدًا لالتزام التأمينات الاجتماعية بأن تكون شريكًا لكل جيل وفي كل خطوة، من خلال تقديم خدمات وحلول تأمينية متجددة تلبي احتياجات المتقاعدين وتسهم في رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح من التأمينات بشأن بيانات حاسبة التقاعد
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن بيانات حاسبة التقاعد

السعودية اليوم
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات الاجتماعية؟
السعودية اليوم

هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش...

السعودية اليوم