التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي إمجراند

استدعت وزارة التجارة، 18,036 مركبة من طراز جيلي “إمجراند” موديلات 2024 – 2026، بسبب خلل في أنبوب تهوية خزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود من أسفل المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، ملاك المركبات المشمولة إلى التحقق من شمولية مركباتهم من خلال موقع الاستدعاءات recalls.sa، والتواصل مع شركة الوعلان للتجارة – الوكيل المحلي – لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وأوضحت وزارة التجارة أن جميع أعمال الصيانة والإصلاح الخاصة بالاستدعاء ستُنفذ دون أي مقابل على العملاء.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 18,036 مركبة
🚘 جيلي "Emgrand"
🗓 2024 – 2026
🔻 لخلل في أنبوب تهوية خزان الوقود، قد يؤدي إلى تسرّب الوقود من أسفل المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHjP8 🔗 pic.twitter.com/GnYBTJ8AL5
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) September 10, 2025