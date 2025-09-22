التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن ⁧استدعاء 2,953 مسبحًا منزليًا من علامة انتكس INTEX؛ لاحتمالية استخدام الأطفال لحزام الضغط الخارجي كدعامة للوصول إلى المسبح بشكل غير متوقع، مما قد يشكل خطر الغرق.

التواصل مع الشركة

ودعت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات وإفراغها، مع التواصل مع الشركة المعنية لتوفير أدوات التثبيت والمعالجة مجانًا، حفاظًا على سلامة الأطفال.