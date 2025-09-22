رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 2,953 مسبحًا منزليًا من علامة انتكس INTEX؛ لاحتمالية استخدام الأطفال لحزام الضغط الخارجي كدعامة للوصول إلى المسبح بشكل غير متوقع، مما قد يشكل خطر الغرق.
ودعت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات وإفراغها، مع التواصل مع الشركة المعنية لتوفير أدوات التثبيت والمعالجة مجانًا، حفاظًا على سلامة الأطفال.
