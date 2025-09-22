Icon

رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن Icon تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي Icon وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر Icon قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة Icon الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع Icon التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي Icon السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود Icon فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون Icon فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
قد تسبب حوادث غرق

التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن ⁧استدعاء 2,953 مسبحًا منزليًا من علامة انتكس INTEX؛ لاحتمالية استخدام الأطفال لحزام الضغط الخارجي كدعامة للوصول إلى المسبح بشكل غير متوقع، مما قد يشكل خطر الغرق.

التواصل مع الشركة

ودعت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات وإفراغها، مع التواصل مع الشركة المعنية لتوفير أدوات التثبيت والمعالجة مجانًا، حفاظًا على سلامة الأطفال.

قد يهمّك أيضاً
هل يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية؟

هل يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية؟

وظيفة قيادية شاغرة في وزارة التجارة والاستثمار

وظيفة قيادية شاغرة في وزارة التجارة والاستثمار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد