Icon

أمسية “التواصل الاستراتيجي” في قيصرية الكتاب Icon لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير Icon المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة Icon السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي Icon التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 Icon زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان Icon استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة Icon دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال Icon موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية

التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٣ مساءً
التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية لليوم الوطني الـ95، للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بشكل إلكتروني من خلال الرابط: https://sales.mc.gov.sa/.

وتبدأ فترة التخفيضات للمستهلكين 16 سبتمبر وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025م، ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر من الحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

قد يهمّك أيضاً
التجارة تستدعي مئات المكيفات بسبب كفاءة الطاقة

التجارة تستدعي مئات المكيفات بسبب كفاءة الطاقة

الغرامة والتشهير لمنشأة تغش القهوة بحائل

الغرامة والتشهير لمنشأة تغش القهوة بحائل

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “باركود” الرمز الإلكتروني الموحد والظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في المنشآت والمتاجر الإلكترونية بجميع مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد