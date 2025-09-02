أمسية “التواصل الاستراتيجي” في قيصرية الكتاب لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية
أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية لليوم الوطني الـ95، للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بشكل إلكتروني من خلال الرابط: https://sales.mc.gov.sa/.
وتبدأ فترة التخفيضات للمستهلكين 16 سبتمبر وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025م، ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر من الحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “باركود” الرمز الإلكتروني الموحد والظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في المنشآت والمتاجر الإلكترونية بجميع مناطق المملكة.