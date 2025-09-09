التجارة تتيح الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية إلكترونيًا السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر سفارة السعودية لدى فرنسا للمواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز شاهد.. الأمطار وجداول المياه ترسم لوحة بديعة في وادي تربة قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة بأمر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر
أطلقت وزارة التجارة خدمة جديدة تتيح الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية العاملة في المملكة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وتُمكن الخدمة عموم المستفيدين من معرفة أسماء الوكلاء المحليين في المملكة والشركات الموكلة، وبيان حالة الوكالة القائمة، ورقم الوكالة، والرقم الوطني الموحد لها.
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة في تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
ويمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية على الرابط : (هنا).