التجارة تتيح الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية إلكترونيًا

أطلقت وزارة التجارة خدمة جديدة تتيح الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية العاملة في المملكة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتُمكن الخدمة عموم المستفيدين من معرفة أسماء الوكلاء المحليين في المملكة والشركات الموكلة، وبيان حالة الوكالة القائمة، ورقم الوكالة، والرقم الوطني الموحد لها.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة في تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

ويمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية على الرابط : (هنا).