التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه هيدروتك Hydrotech

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 258 خرطوم مياه قابل للتمدد من علامة “هيدروتك” Hydrotech، وذلك لاحتمالية انفصال جزء التثبيت الداخلي للخرطوم، ما قد يؤدي إلى انفجار مفاجئ عند ضغط الماء، ويزيد من خطر الإصابة أو التسبب في فقدان السمع المؤقت.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أن الخراطيم المشمولة بالاستدعاء تحمل رموز تصنيع متعددة، مشيرة إلى أن الخلل الفني المكتشف يشكّل خطراً على سلامة المستهلكين عند الاستخدام”.

كما دعت الوزارة جميع المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج، والتواصل مع الشركة لإعادة الخراطيم المتأثرة واسترداد كامل مبلغ الشراء.