التجارة تشهر بشركة نظمت تخفيضات غير مرخصة

شهرت وزارة التجارة بشركة تزاول نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومدير المنشأة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة إجراء تخفيضات تجارية والإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.
ورصدت الوزارة مخالفة فرع المنشأة بمدينة بريدة وإعلانه عن تخفيضات غير مرخصة وهو ما يعد مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.
وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم فرض غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال مناصفة بينهما، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتراقب “التجارة” امتثال المنشآت التجارية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، وترصد المخالفات وتضبط أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة للمستهلك.
ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.