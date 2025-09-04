التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية

الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025 تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون “فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الجهات والمؤسسات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن هذه الجهت تشمل الجهات الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة، والجامعات.
وأضافت الوزارة: “كذلك يسمح بتأسيس الشركات لموظفي القطاع العام وذلك للشركات غير الربحية العامة، وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك”.
من يجوز له تأسيس الشركات غير الربحية؟ pic.twitter.com/RRP9JXphUZ
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) September 3, 2025