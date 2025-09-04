Icon

التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٥ مساءً
التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الجهات والمؤسسات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية.

تأسيس الشركات غير الربحة

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن هذه الجهت تشمل الجهات الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة، والجامعات.

وأضافت الوزارة: “كذلك يسمح بتأسيس الشركات لموظفي القطاع العام وذلك للشركات غير الربحية العامة، وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك”.

