التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع

حددت وزارة التجارة، خمس إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
وأوضحت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن هذه الإجراءات تشمل، تحديد نوع البلاغ «بلاغات الاستبدال والاسترجاع، واختيار موضوع البلاغ عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وذكر اسم المنشأة المخالفة.
وأضافت، أن المبلغ عليه بعد ذلك تحديد عنوان الموقع الجغرافي للمنشأة المخالفة»، وكتابة بيانات البلاغ، ويتيح التطبيق إمكانية تعديل البلاغ خلال 72 ساعة من تقديمه، ويمكن الدخول للتطبيق عبر الرابط (اضغط هنا).
لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع، عبر تطبيق "بلاغ تجاري":
📲 | https://t.co/RkoLCEbKfx pic.twitter.com/295xyK9Kuc
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) September 3, 2025