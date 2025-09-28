Icon

تستمر لمدة 5 أيام وتستهدف 15 متدربًا

التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
المواطن - واس

انطلقت اليوم في مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض، أعمال الدورة التدريبية المكثفة تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، حيث تستهدف تعزيز قدرات المتخصصين والعاملين في الجهات المالية والرقابية بالجمهورية اليمنية، وذلك ضمن مبادرة التحالف الإستراتيجية للبرامج التدريبية للحد من عمليات تمويل الإرهاب “بناء”.

وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة 5 أيام وتستهدف 15 متدربًا يمثلون عددًا من المؤسسات الحكومية المختصة بمحاربة تمويل الإرهاب، إلى تمكين المتخصصين والعاملين في القطاعات المالية والقانونية والأمنية بالجمهورية اليمنية من فهم عمليات الحد من تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتزويدهم بالتقنيات والأدوات اللازمة لكشف هذه العمليات ومنعها.

محاور أساسية

وتركز الدورة على محاور أساسية تشمل: الإطار القانوني الدولي والوطني، ومصادر وأدوات الجرائم المالية، وتقنيات الكشف والتحليل، بالإضافة إلى بناء آليات تعاون فعالة.

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن محاربة تمويل الإرهاب هي الركيزة الأساسية لتجفيف منابع الإرهاب وتدمير بنيته التحتية، وأن هذه الدورة تمثل التزام التحالف الإسلامي بتقديم حلول عملية وملموسة لمواجهة التهديدات الأمنية المعقدة، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء لمواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال.

وقال اللواء المغيدي: “إن التحالف ينظر إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية بصفته أحد أهم مقومات الاستدامة في مواجهة التهديدات الإرهابية، حيث تعكس الجهود التي يبذلها التحالف في الجمهورية اليمنية في هذا المجال إيمانه العميق بأهمية الشراكات الإقليمية لمحاربة الجرائم المالية العابرة للحدود”.

واختتم أمين عام التحالف كلمته بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل ممثلي جمهورية اليمن في التحالف لإنجاح المبادرات الإستراتيجية الخاصة باليمن، والبرامج التدريبية التي تُنفذ.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية التي ينفذها التحالف، والتي تهدف إلى بناء قدرات مستدامة لمرشحين الدول الأعضاء، لتحصين المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

