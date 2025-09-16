Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف إصدار توصيات فنية تسهم في تعزيز مستويات السلامة والحد من الحوادث

التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لسلامة النقل، مساء أمس الثلاثاء، عن فتح تحقيق في حادث انقلاب مركبة وقعت يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025م، على طريق عثوان في منطقة جازان، وأسفر عن وفاة خمس معلمات وإصابة شخصين آخرين.

التحقيق في حادث معلمات جازان

وأوضح المركز، في بيان عبر موقعه الرسمي في منصة إكس، أن فريق تحقيقات السلامة باشر موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وبدأ في مراجعة الملابسات والظروف المحيطة بالحادثة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 120 كجم قات مخدر في جازان

إحباط تهريب 120 كجم قات مخدر في جازان

إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات بجازان والشرقية

إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات بجازان والشرقية

وشدد البيان، على أن التحقيق يجري بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إصدار توصيات فنية تسهم في تعزيز مستويات السلامة والحد من الحوادث المماثلة مستقبلًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يحبط تهريب 53 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يحبط تهريب 53 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 53.7 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 53.7 كيلو حشيش في جازان

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم القات بجازان
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 70 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 70 كيلو حشيش في جازان

السعودية اليوم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان...

السعودية اليوم
وادي لجب.. تحفة جيولوجية ومتنفس سياحي ووجهة عشاق المغامرات
السعودية اليوم

وادي لجب.. تحفة جيولوجية ومتنفس سياحي ووجهة...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان

السعودية اليوم