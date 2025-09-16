التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان

أعلن المركز الوطني لسلامة النقل، مساء أمس الثلاثاء، عن فتح تحقيق في حادث انقلاب مركبة وقعت يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025م، على طريق عثوان في منطقة جازان، وأسفر عن وفاة خمس معلمات وإصابة شخصين آخرين.

التحقيق في حادث معلمات جازان

وأوضح المركز، في بيان عبر موقعه الرسمي في منصة إكس، أن فريق تحقيقات السلامة باشر موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وبدأ في مراجعة الملابسات والظروف المحيطة بالحادثة.

وشدد البيان، على أن التحقيق يجري بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إصدار توصيات فنية تسهم في تعزيز مستويات السلامة والحد من الحوادث المماثلة مستقبلًا.