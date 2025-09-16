التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أعلن المركز الوطني لسلامة النقل، مساء أمس الثلاثاء، عن فتح تحقيق في حادث انقلاب مركبة وقعت يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025م، على طريق عثوان في منطقة جازان، وأسفر عن وفاة خمس معلمات وإصابة شخصين آخرين.
وأوضح المركز، في بيان عبر موقعه الرسمي في منصة إكس، أن فريق تحقيقات السلامة باشر موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وبدأ في مراجعة الملابسات والظروف المحيطة بالحادثة.
وشدد البيان، على أن التحقيق يجري بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إصدار توصيات فنية تسهم في تعزيز مستويات السلامة والحد من الحوادث المماثلة مستقبلًا.