التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، إذ نفذت 1851 جولة رقابية، و416 تحقيقًا خلال شهر أغسطس 2025.

قضايا رشوة واستغلال نفوذ

وأوضحت الهيئة، أنه تم إيقاف 138 شخصًا منهم من أطلق سراحه بكفالة ضامنة في جرائم فساد منها الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأضافت أن الموقوفين من وزارات: “الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، البلديات والإسكان، التعليم، الصحة، العدل، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصناعة والثروة المعدنية”، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.