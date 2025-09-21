Icon

في النصف الأول من 2025

التدريب التقني تنفذ 386 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
التدريب التقني تنفذ 386 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل
المواطن - فريق التحرير

نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (386) برنامجًا لتهيئة خريجي وخريجات برامج التدريب التقني لسوق العمل خلال النصف الأول من هذا العام 2025م؛ بهدف إكسابهم المهارات اللازمة تمهيدًا لالتحاقهم بسوق العمل.

وأكّد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ برامج وأنشطة عدة لدعم أعمال التنسيق الوظيفي لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد، وتقوم بقياسها بشكل دوري بغرض تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الإسهام في توفير فرص وظيفية تتلاءم مع تخصصات الخريجين.

تهيئة الخريجين لسوق العمل

وأفاد أن من تلك الجهود إقامة (225) ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع عدد من الجهات في النصف الأول من العام الجاري، إضافةً لعقد (628) لقاءً مع مديري الموارد البشرية في جهات التوظيف المستهدفة بقطاع الأعمال، وتوقيع (58) مذكرة تفاهم مع شركاء المؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في توظيف الخريجين.

وأشار إلى أن المؤسسة تتابع نتائج أعمال التنسيق الوظيفي من خلال استقراء وقياس الرضا لكل الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الدورية، بهدف تطوير الجوانب ذات العلاقة بتوظيف الخريجين، إذ حُللت (902) استبانة لقياس رضا أصحاب العمل، و(9390) استبانة لقياس رضا الخريجين خلال الفترة ذاتها.

