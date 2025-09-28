“التدريب التقني” يعتمد أكثر من 500 شهادة احترافية

أكَّدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد الشهادات الاحترافية المعتمدة لديها حاليًا عبر “بوابة الشهادات الاحترافية” بلغ 516 شهادة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة؛ لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات تقنية ومهنية، بما يسد حاجة قطاع الأعمال في المملكة.

أكثر من 500 شهادة احترافية

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المؤسسة اعتمدت هذه الشهادات في 8 مجالات تدريبية تضم 34 تخصصًا فرعيًا, مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد تم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتتولى الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة الإشراف على تشغيل البوابة.

وأضاف العتيبي أن المؤسسة تشجع المتدربين والمتدربات على الحصول على هذه الشهادات من خلال معادلة المقررات التدريبية التي تتكافئ معها، مما يسهم في تسريع العملية التدريبية وتقديم برامج نوعية بجودة عالية.

يُذكر أن الشهادات الاحترافية تُغطي العديد من التخصصات الحيوية، مثل: التقنية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصيانة الكهربائية والميكانيكية، وإدارة المشاريع والجودة، والمهن الصحية المساندة، والسياحة والفندقة، والطاقة، واللوجستيات والنقل، والحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني.