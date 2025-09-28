Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر بوابتها الإلكترونية

“التدريب التقني” يعتمد أكثر من 500 شهادة احترافية

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٩ صباحاً
“التدريب التقني” يعتمد أكثر من 500 شهادة احترافية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكَّدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد الشهادات الاحترافية المعتمدة لديها حاليًا عبر “بوابة الشهادات الاحترافية” بلغ 516 شهادة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة؛ لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات تقنية ومهنية، بما يسد حاجة قطاع الأعمال في المملكة.

أكثر من 500 شهادة احترافية

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المؤسسة اعتمدت هذه الشهادات في 8 مجالات تدريبية تضم 34 تخصصًا فرعيًا, مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد تم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتتولى الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة الإشراف على تشغيل البوابة.
وأضاف العتيبي أن المؤسسة تشجع المتدربين والمتدربات على الحصول على هذه الشهادات من خلال معادلة المقررات التدريبية التي تتكافئ معها، مما يسهم في تسريع العملية التدريبية وتقديم برامج نوعية بجودة عالية.

قد يهمّك أيضاً
3500 فرصة وظيفية بعدة مجالات في التدريب التقني

3500 فرصة وظيفية بعدة مجالات في التدريب التقني

250 لاعباً من 13 منتخبًا ببطولة التدريب التقني لكرة القدم في عسير

250 لاعباً من 13 منتخبًا ببطولة التدريب التقني لكرة القدم في عسير

يُذكر أن الشهادات الاحترافية تُغطي العديد من التخصصات الحيوية، مثل: التقنية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصيانة الكهربائية والميكانيكية، وإدارة المشاريع والجودة، والمهن الصحية المساندة، والسياحة والفندقة، والطاقة، واللوجستيات والنقل، والحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التدريب التقني تنفذ 386 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل
السعودية اليوم

التدريب التقني تنفذ 386 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق...

السعودية اليوم