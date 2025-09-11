Icon

التدريب التقني يُطلق حملة وطنية للتبرع بالدم في أكثر من 120 معهدًا وكلية 

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
التدريب التقني يُطلق حملة وطنية للتبرع بالدم في أكثر من 120 معهدًا وكلية 
المواطن - واس

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأحد الماضي حملة وطنية للتبرع بالدم، شملت (123) معهدًا وكلية في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي الحملة التي ستستمر حتى 18 من شهر ربيع الأول تفاعلًا مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ الهادفة إلى تشجيع جميع فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع، وتجسيدًا لحرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التبرع التطوعي.

ويُشارك في الحملة منسوبو ومنسوبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمتدربون والمتدربات بالمنشآت التدريبية، يصاحب ذلك إقامة فعاليات وبرامج توعوية، تُركز على رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم في تعزيز الصحة العامة، والتشجيع على المشاركة في الأعمال الإنسانية.

