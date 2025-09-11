التدريب التقني يُطلق حملة وطنية للتبرع بالدم في أكثر من 120 معهدًا وكلية 

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأحد الماضي حملة وطنية للتبرع بالدم، شملت (123) معهدًا وكلية في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الحملة التي ستستمر حتى 18 من شهر ربيع الأول تفاعلًا مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ الهادفة إلى تشجيع جميع فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع، وتجسيدًا لحرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التبرع التطوعي.
ويُشارك في الحملة منسوبو ومنسوبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمتدربون والمتدربات بالمنشآت التدريبية، يصاحب ذلك إقامة فعاليات وبرامج توعوية، تُركز على رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم في تعزيز الصحة العامة، والتشجيع على المشاركة في الأعمال الإنسانية.