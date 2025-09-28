Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مدينة أبها

التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في قطاع الإيواء السياحي

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٧ مساءً
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في قطاع الإيواء السياحي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع الإيواء السياحي بمدينة أبها.

وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم لمزاولة نشاط تأجير الوحدات السكنية لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، إلى جانب عدم الإشراف والتبعية من قبل صاحب المنشأة وبالتالي مخالفتهما لنظام مكافحة التستر.

قد يهمّك أيضاً
حجب 7 متاجر إلكترونية لإخلالها بحقوق المستهلك

حجب 7 متاجر إلكترونية لإخلالها بحقوق المستهلك

التجارة تشهر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في الرياض

التجارة تشهر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في الرياض

التشهير بمواطن ومقيم

ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال مناصفة بينهما، ونشر قرار منطوق الغرامة على نفقة المخالفين.

يشار إلى أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.

وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التجارة تشهر بشركة نظمت تخفيضات غير مرخصة
السعودية اليوم

التجارة تشهر بشركة نظمت تخفيضات غير مرخصة

السعودية اليوم